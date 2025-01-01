Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 6Folge 20
Folge 20: Böller Bernd

45 Min.Ab 12

Ein Zwölfjähriger wird auf der Straße von einem Böller verletzt und erleidet eine Brandwunde am Arm. Über den Tathergang kann der Junge kaum etwas erzählen. Ein wichtiger Hinweis führt die Beamten auf die richtige Spur. - Ein Taxiunternehmer vermisst seine Lebensgefährtin, die ebenfalls für sein Unternehmen tätig ist. Ihre letzte Fahrt war die Abholung eines Mannes an einem Waldparkplatz. An besagter Stelle findet man das Fahrzeug - doch von der Frau fehlt weiterhin jede Spur.

