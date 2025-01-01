Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Naughty Natasha

SAT.1Staffel 6Folge 2
Naughty Natasha

Auf Streife

Folge 2: Naughty Natasha

45 Min.Ab 12

Ein Webcamgirl alarmiert die Polizei: Ihr Auto wurde demoliert und auf dem Fahrersitz liegt eine Drohbotschaft. Wer steckt dahinter? - Die Polizisten werden beauftragt, eine Zehnjährige zu Hause abzuholen, um sie zur Schule zu bringen. Als sie vor der Tür stehen, ist die Mutter fassungslos: Angeblich hat sie von dem Schuleschwänzen nichts gewusst. - Und: Bei einem Gebrauchtwagenhändler wird eine Mitarbeiterin überfallen und in einem Büro eingesperrt.

