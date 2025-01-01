Auf Streife
Folge 17: Rausch aus der Dose
45 Min.Ab 12
Randale im Drogerie-Markt: Eine Teenagerin wirft wutentbrannt Produkte aus den Regalen. Weil die Drogistin das Mädchen nicht besänftigen kann, sperrt sie sie kurzerhand ein. - Auf Streife entdecken die Polizisten einen jungen Mann vor einem Kino, der sich über eine verletzte junge Fau beugt und sie durchschüttelt. Als die Beamten näher kommen, ergreift der Mann die Flucht. - Und: Eine 35-Jährige ist in großer Sorge um ihren 33-jährigen Mitbewohner.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick