Folge 19: Falscher Vater

45 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten einen humpelnden Jungen auf Krücken, der sich mit einem jungen Erwachsenen rangelt. Die Polizisten schreiten sofort ein. - Auf der Straße ereignet sich ein schrecklicher Unfall: Eine hochschwangere Frau wurde von einem Moped angefahren und ist dabei gestürzt! Der Fahrer des Mopeds ist nun auf der Flucht. - Auf einer Kartbahn ereignet sich ein Unfall. Zwei Karts sind ineinander gerast. Ein Grund für den Unfall ist schnell gefunden ...

