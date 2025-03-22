Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 114vom 22.03.2025
Folge 114: Knöllchen to go

44 Min.Folge vom 22.03.2025Ab 12

Ein Knöllchen macht eine 24-Jährige so wütend, dass sie auf die Politesse losgeht. Sie ist sich sicher, dass das Knöllchen ungerechtfertigt ist! - In einem Vorgarten steht ein 17-Jähriger inmitten etlicher Plüschtiere und Herzluftballons und rappt Liebeslieder für eine 15-Jährige, die allerdings nirgendwo auffindbar ist. - Eine 29-Jährige traut ihren Augen nicht: Als sie ihren Cousin besuchen möchte, trifft sie auf einen Mann im Trenchcoat, der plötzlich seinen Penis entblößt!

SAT.1
