Auf Streife

Unerhurt!

SAT.1Staffel 7Folge 118
Unerhurt!

Auf Streife

Folge 118: Unerhurt!

45 Min.Ab 12

Wilde Partynacht mit Folgen: Ein 35-Jähriger wird in den Morgenstunden am Aachener Weiher aufgefunden - ohne Hose und ohne Geld! Seine Erinnerungen fehlen. - Mehrere Diebstähle in einem Mehrfamilienhaus erhitzen die Gemüter der Nachbarn und es kommt zu einem lauten Streit. Als dann auch noch ein Kinderwagen verschwindet, droht die Situation zu eskalieren! - Ein Mann im Eulenspiegelkostüm wird dabei beobachtet, wie er sich an den Schultüten der I-Männchen zu schaffen macht.

SAT.1
