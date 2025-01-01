Zum Inhalt springenBarrierefrei
Realitätsverlust

SAT.1Staffel 7Folge 28
Folge 28: Realitätsverlust

44 Min.Ab 12

Schreckliche Beobachtung der Polizisten: Ein verletzter Junge liegt auf zwei Paletten, an denen seine Kleidung festgenagelt wurde. Sein Befreiungsversuch wird von zwei weiteren Jungs mit dem Handy aufgenommen. - Ein nicht alltäglicher Fall erwartet die Beamten: Das Duschgel einer Frau wurde mit Enthaarungscreme getauscht. Der Verdacht fällt auf die Vermieterin. - Unfall zwischen Fahrrad und Auto: Die Radfahrerin wirft der Autofahrerin vor, sie absichtlich umgefahren zu haben.

