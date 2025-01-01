Auf Streife
Folge 30: Mit Sprengkraft ins Ziel
43 Min.Ab 12
Eine wilde Einkaufswagenrallye und die Werferei von mit Schwarzpulver gefüllten Dosen wird von den Polizisten vereitelt. Doch woher haben die Jugendlichen den lebensgefährlichen Stoff? - Familiendrama in einem Restaurant! Eine junge Frau wird von ihren zukünftigen Schwiegereltern des Diebstahls beschuldigt, doch sie beteuert ihre Unschuld. - In einem Gebrauchtmöbelgeschäft kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen.
