Auf Streife

Mit Sprengkraft ins Ziel

SAT.1Staffel 7Folge 30
Mit Sprengkraft ins Ziel

Mit Sprengkraft ins ZielJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 30: Mit Sprengkraft ins Ziel

43 Min.Ab 12

Eine wilde Einkaufswagenrallye und die Werferei von mit Schwarzpulver gefüllten Dosen wird von den Polizisten vereitelt. Doch woher haben die Jugendlichen den lebensgefährlichen Stoff? - Familiendrama in einem Restaurant! Eine junge Frau wird von ihren zukünftigen Schwiegereltern des Diebstahls beschuldigt, doch sie beteuert ihre Unschuld. - In einem Gebrauchtmöbelgeschäft kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen.

