SAT.1Staffel 7Folge 33vom 04.04.2025
44 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Überfall auf eine Kassiererin im Supermarkt: Als die Beamten eintreffen, vermuten sie Schlimmstes, denn an der Fensterscheibe befindet sich ein blutiger Handabdruck. Jede Sekunde zählt! - Ein entrüsteter Vater randaliert in einem Spielzeugladen. Er ahnt jedoch nicht, dass seine Familie zu Hause in größter Gefahr schwebt. - Eine junge Frau ruft die Beamten zu einer Schlägerei auf der Landstraße, die Resultat eines Verkehrsunfalls ist.

SAT.1
