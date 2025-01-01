Auf Streife
Folge 38: Ich ben ne Räuber
45 Min.Ab 12
Zwei Kinder überfallen eine junge Frau und werden daraufhin von deren Freund angegriffen. Als die Polizisten dazwischen gehen, schweigen die Kinder zu ihrem Motiv. - Ein falscher Kammerjäger treibt sein Unwesen und wirft eine junge Frau aus ihrer Wohnung. - Die Polizisten werden zu einem schrecklichen Szenario gerufen: Einer Reinigungskraft wurde das Rohr eines laufenden Staubsaugers in den Mund gesteckt und sie kann sich nicht befreien.
