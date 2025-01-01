Auf Streife
Folge 47: Kais blubbernde Geschäftsidee
44 Min.Ab 12
Der Freund eines Mädchens rastet komplett aus, sodass sie und ihre Mutter gezwungen sind, die Polizei zur Hilfe zu rufen. Der Junge scheint in großen Schwierigkeiten zu stecken, denn als die Beamten eintreffen, sehen sie Schockierendes. Außerdem: Ein Mann verletzt sich nach einem Leitersturz schwer, doch als er den Polizisten von dem Unfallhergang berichtet, haben diese erhebliche Zweifel an seinen Schilderungen.
