Auf Streife
Folge 74: Die Unfall-Faker
44 Min.Ab 12
Auf einer Landstraße sehen die Beamten zwei Wagen am Straßenrand. Zudem liegt eine hilflose Person dazwischen. Als die Beamten anhalten und zur Hilfe eilen wollen, kommt plötzlich eine zweite Person zum Vorschein und die hilflose Person wird quicklebendig. Ein Vater setzt den Freund der Tochter in Boxershorts vor die Tür und schmeißt seine Habseligkeiten hinterher. Der Vater ist sich sicher: Der junge Mann hat sie bestohlen!
