Auf Streife

Bus, Bus, Baby

SAT.1Staffel 7Folge 90
Bus, Bus, Baby

Bus, Bus, Baby

Auf Streife

Folge 90: Bus, Bus, Baby

44 Min.Ab 12

Eine Busfahrt in den Urlaub - ohne Reisegäste: Während die Fahrgäste in der Tankstelle einen Snack zu sich nehmen, fährt der Reisebus plötzlich weiter. Dank einer App ist der Bus schnell gefunden. Dann taucht ein weiteres Problem auf. - Diebstahl in der Werbeagentur: Ausgerechnet das Geburtstagsgeld für einen Kollegen wird gestohlen! Der erste Verdacht fällt auf den Putzmann. Als die Geschäftsführerin von der neu installierten Überwachungskamera erzählt, verstummen die Vorwürfe.

