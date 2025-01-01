Auf Streife
Folge 94: Flasche leer, Lea voll
44 Min.Ab 12
Weil eine 28-Jährige weibliche Schreie aus der Nachbarwohnung gehört hat, klingelt sie. Der Nachbar behauptet, dass keine Frau in der Wohnung ist. - Aus einem Autohaus wird ein sündhaft teurer Vorführwagen gestohlen, nachdem die Tochter der Inhaberin hinterrücks niedergeschlagen wurde. - Ein kurioses Bild erwartet die Beamten, als sie am Einsatzort eintreffen: Ein Konditor durchwühlt sämtliche Torten auf einer Hochzeit. Was sucht er nur?
