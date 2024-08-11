Dicker Hund, dünner HundJetzt kostenlos streamen
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 10: Dicker Hund, dünner Hund
44 Min.Folge vom 11.08.2024Ab 6
Die Wohltätigkeitsorganisation "All Dogs Matter" hat eine Rekordzahl an Rettungshunden aufgenommen. Während einige der Tiere stark unterernährt sind, kämpfen andere mit massivem Übergewicht. Dr. Scott Miller untersucht und behandelt die Hunde. Die mobilen Tierärztinnen Alison und Audrey machen sich auf den Weg zum Possumwood Wildlife Sanctuary, um die Wunde an Känguru Snows Fuß zu behandeln.
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