Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 3: Die Monstermilz
45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6
Der Deutsche Schäferhund Titan wird aufgrund seiner vergrößerten Milz bereits medikamentös behandelt. Nun überprüft Dr. Rob Zammit mittels eines Ultraschalls, ob die Medikamente ihre Wirkung zeigen. In Großbritannien untersucht Scott einen Papagei namens Ruby. Der Tierarzt muss einen womöglich krebsartigen Knoten operativ entfernen. Allerdings macht er sich Sorgen, wie der Vogel die Vollnarkose überstehen wird.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick