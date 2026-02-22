Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Die verschluckte Reisszwecke

sixxStaffel 12Folge 2vom 01.03.2026
Folge 2: Die verschluckte Reisszwecke

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Der Welpe Dexter hat beim Spielen eine Reißzwecke verschluckt. Dr. Scott Miller muss nun schnell handeln, bevor die Nadel lebensnotwendige Organe verletzt. An der australischen Goldküste behandelt Dr. Gerardo Poli den Labrador Winnie, der von einem spitzen Stock ins Auge gestochen wurde. Der Tierarzt befürchtet, dass Winnie ihre Sehkraft verlieren könnte.

sixx
