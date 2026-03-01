Wunderkater und Einhorn-HundJetzt kostenlos streamen
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 4: Wunderkater und Einhorn-Hund
45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6
Shi Tzu Maximus wird wegen seiner abnormalen Gangart zu Dr. Scott Miller gebracht. Scott macht eine Röntgenaufnahme, um eine Krebserkrankung auszuschließen. An der australischen Goldküste behandelt Alex eine Katze, die nach einem Kampf mit einem Hund unter Atemproblemen leidet. Außerdem kümmern sich Audrey und Alison um das Kaninchen Chimera, das aufgrund einer Infektion dringend operiert werden muss.
