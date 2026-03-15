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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Scotts Einsatz für verlorene Hunde

sixxStaffel 12Folge 6vom 15.03.2026
Scotts Einsatz für verlorene Hunde

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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 6: Scotts Einsatz für verlorene Hunde

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Scott wird zu einer der größten Massenrettungen gerufen, die er je gesehen hat. Dabei handelt es sich um Hunde, die von Menschen zurückgelassen wurden. Scott untersucht jedes Tier und während es einigen gut geht, benötigen andere dringend eine Operation.

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