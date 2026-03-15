Scotts Einsatz für verlorene HundeJetzt kostenlos streamen
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 6: Scotts Einsatz für verlorene Hunde
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Scott wird zu einer der größten Massenrettungen gerufen, die er je gesehen hat. Dabei handelt es sich um Hunde, die von Menschen zurückgelassen wurden. Scott untersucht jedes Tier und während es einigen gut geht, benötigen andere dringend eine Operation.
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