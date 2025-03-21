Spiel mir das Lied vom Ried - Krisen, die Charakter formenJetzt kostenlos streamen
Bahnsinn Riedbahn. Eine deutsche Baustelle
Folge 5: Spiel mir das Lied vom Ried - Krisen, die Charakter formen
31 Min.
90 % der Baumaßnahmen sind fertig. 800 Teilbaustellen und komplett neue Technik warten auf Abnahme in einem Rennen gegen die Zeit. Was jetzt schiefläuft, rächt sich. Jeder Fehler droht, alles aus dem Plan zu bringen. Unermüdlich geht der Dirigent voran.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick