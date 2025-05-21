Wer sich nicht verändert, verändert nichts - Die Gesichter von TriumphJetzt kostenlos streamen
Bahnsinn Riedbahn. Eine deutsche Baustelle
Folge 7: Wer sich nicht verändert, verändert nichts - Die Gesichter von Triumph
27 Min.
Endlich wieder Zeit und ein normales Leben für das Team an der Riedbahn. Und auch die Gelegenheit, das Geschaffte so richtig zu fassen. Für die Bahn geht es weiter. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und die nächste, noch größere Generalsanierung wartet.
