Bianca - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 042
Ariane beschuldigt Katy, mit ihrem Mann geschlafen zu haben. Katy leugnet ihr Schäferstündchen mit Alexander und kündigt ihre Stelle als Arianes persönliche Assistentin. Währenddessen leiht sich Sofia den Rasenmähertraktor von Sven aus und kommt damit Eddie gefährlich nahe. Der fällt so unglücklich, dass er sich eine leichte Gehirnerschütterung zuzieht. Sven nimmt Sofia vor Georg in Schutz und behauptet, er habe den Traktor gelenkt. Pascal prahlt vor Alexander, dass er in Hongkong und Singapur als erfolgreicher Geschäftsmann tätig war. Oliver rechtfertigt sich vor Matthias, dass Bianca nur deshalb wieder auf dem Gut arbeitet, weil sie wegen ihrer Vorstrafe keinen anderen Job findet. Oliver und Bianca haben vereinbart, einen Sicherheitsabstand zu halten. Als Ursula Oliver zum Abendessen einlädt, nimmt er die Einladung dennoch an.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick