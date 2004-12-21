Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 038
Pascal taucht im Bankhaus Wellinghoff auf. Alexander ist überwältigt von der Rückkehr seines "verlorenen Sohnes", den er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat. Bianca und Oliver versöhnen sich miteinander, nachdem Oliver ihr versichert hat, dass er Judith die Perlenohrringe nicht geschenkt hat. Unterdessen verbringen Eddie und Denise eine romantische Nacht miteinander, wollen es aber bei der einen Nacht belassen. Als Sofia sieht, wie sich die beiden küssen, ist sie sich sicher, dass sie ein Paar sind. Katy und Pascal werden einander vorgestellt und tun so, als kennen sie sich nicht. Kaum stehen sie sich jedoch alleine gegenüber, verpasst Pascal Katy eine schallende Ohrfeige.
