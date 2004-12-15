Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 034

TelenovelaStaffel 3Folge 4vom 15.12.2004
43 Min.Folge vom 15.12.2004Ab 6

Bianca und Ursula stellen Katy vor vollendete Tatsachen: Sie wollen gemeinsam fortziehen. Katy beschwert sich, dass sie sich im Stich gelassen fühlt. Währenddessen bittet Ariane ihren Mann, ein Präsentationskonzept für ihr Charity-Projekt zu überarbeiten. Alexander gibt sich hilfsbereit, leitet die Aufgabe aber hinter Arianes Rücken an Maren weiter. Oliver verzweifelt bei dem Gedanken daran, Bianca niemals wiederzusehen. Als Judith ihm die symbolträchtigen Eheringe ihrer Großeltern schenkt, reagiert er verhalten. Judith spürt, dass es zwischen Oliver und ihr nicht mehr so ist wie früher und fragt ihn, ob sie eine Abtreibung vornehmen lassen soll.

