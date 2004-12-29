Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 043
43 Min.Folge vom 29.12.2004Ab 6
Bianca ist wütend auf Oliver, weil er ihr nicht erzählt hat, dass Judith sich mit dem Gedanken getragen hat, das Baby abzutreiben. Als sie dann auch noch erfährt, dass er Matthias und Tina von ihrem Gefängnisaufenthalt erzählt hat, platzt ihr der Kragen und sie verpasst Oliver eine Ohrfeige. Währenddessen hecken Alexander und Katy einen Plan aus, wie sie Ariane ihren Verdacht über ihr gemeinsames Schäferstündchen ausreden und ihr obendrein noch ein schlechtes Gewissen einreden können. Sofia berichtet Georg, dass nicht Sven, sondern sie Eddies Sturz verursacht hat. Georg findet es ritterlich von Sven, dass er Sofia in Schutz genommen hat.
