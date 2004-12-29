Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 043

TelenovelaStaffel 3Folge 13vom 29.12.2004
Folge 043

Folge 043Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 13: Folge 043

43 Min.Folge vom 29.12.2004Ab 6

Bianca ist wütend auf Oliver, weil er ihr nicht erzählt hat, dass Judith sich mit dem Gedanken getragen hat, das Baby abzutreiben. Als sie dann auch noch erfährt, dass er Matthias und Tina von ihrem Gefängnisaufenthalt erzählt hat, platzt ihr der Kragen und sie verpasst Oliver eine Ohrfeige. Währenddessen hecken Alexander und Katy einen Plan aus, wie sie Ariane ihren Verdacht über ihr gemeinsames Schäferstündchen ausreden und ihr obendrein noch ein schlechtes Gewissen einreden können. Sofia berichtet Georg, dass nicht Sven, sondern sie Eddies Sturz verursacht hat. Georg findet es ritterlich von Sven, dass er Sofia in Schutz genommen hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen