Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 046
43 Min.Folge vom 04.01.2005Ab 6
Ursula liegt im Sterben. Bianca meldet sich von der Arbeit ab und betreut Ursula Tag und Nacht. Als Oliver zu Besuch kommt bittet Ursula ihn, Bianca keine Hoffnungen zu machen, wenn er nicht mit ihr zusammen sein kann. Unterdessen steckt Sofia in einer Zwickmühle, weil ihre Eltern ihr zwei Konzertkarten für ein begehrtes Rockkonzert geschenkt haben und sie sich nicht entscheiden kann, ob sie Sven oder Denise mitnehmen soll. Heimlich öffnet sie den Safe ihrer Eltern und pendelt mit einer Kette beide Möglichkeiten aus. Dabei wird sie von Katy beobachtet, die nun das Versteck für den Safeschlüssel kennt.
