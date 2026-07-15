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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Mysteriöser Koffer

seven-networkStaffel 1Folge 12vom 15.07.2026
Mysteriöser Koffer

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 12: Mysteriöser Koffer

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Eine junge Asiatin führt eine Tasche mit, die ihr nicht gehört. Die Beamten vermuten, dass die Frau als Drogenkurierin fungiert - ohne es zu wissen. Zwei Kanadier befinden sich auf der Heimreise von einem Konzert in Kalifornien und haben nicht nur T-Shirts aus den Staaten mitgebracht. Zwei amerikanische Seeleute führen nicht nur eine Handfeuerwaffe mit sich, sondern sind auch beide vorbestraft. Keine gute Kombination ...

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