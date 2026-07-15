Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 6: Gib dem Affen Zucker
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Kanadier, der nach drei Jahren aus Japan zurückkehrt, ist alles andere als begeistert, als die Beamten sein Gepäck untersuchen wollen. Er wird laut und beleidigt die Zöllner - Grund genug, ihn noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Kanadierin, die oft in den Iran und zurück reist, öffnet dagegen bereitwillig ihre Koffer. Darin befinden sich über 10.000 Dollar.
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