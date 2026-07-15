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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Eine tierische Ladung

seven-networkStaffel 1Folge 3vom 15.07.2026
Eine tierische Ladung

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 3: Eine tierische Ladung

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen Vancouver nehmen die Beamten einen Businessmann aus China unter die Lupe, der sehr zornig über die Aufmerksamkeit des Zolls ist. Angeblich will er nur seine Schwester besuchen ... Am Grenzübergang in Douglas erwischen die Officers eine Reisende aus Seattle, die einen schlecht gefälschten Führerschein bei sich hat. Am Pacific Highway entdecken die Beamten in einem Auto einige vierbeinige Passagiere.

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