Schlagstock im HandschuhfachJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 2: Schlagstock im Handschuhfach
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Eine Holländerin behauptet, die Berge an Gepäck, die sie mitschleppt, für einen lediglich viertägigen Urlaubsaufenthalt zu benötigen. Ein Iraner hat weitaus mehr Bargeld bei sich, als angegeben, und im Auto eines wegen Körperverletzung verurteilten Mannes finden die Grenzbeamten eine Waffe. Außerdem sorgt der Inhalt eines Pakets mit chinesischer Absender-Adresse für helle Aufregung.
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