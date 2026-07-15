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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Fahrertausch im Grenzbereich

Staffel 1Folge 4vom 15.07.2026
Fahrertausch im Grenzbereich

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 4: Fahrertausch im Grenzbereich

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Grenzübergang in Douglas beobachten die Beamten mithilfe der Überwachungskamera, dass zwei Männer - Fahrer und Beifahrer - kurz vor dem Grenzübergang die Plätze getauscht haben. Das macht sie stutzig ... Am Flughafen Vancouver greifen die Zöllner einen Amerikaner auf, dessen Arbeitserlaubnis in Kanada abgelaufen ist - sein Gepäck deutet darauf hin, dass er dennoch zum Geldverdienen einreist. Im Postzentrum schlägt ein Drogensuchhund bei einem Paket nach Irland an.

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