Fahrertausch im GrenzbereichJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 4: Fahrertausch im Grenzbereich
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Grenzübergang in Douglas beobachten die Beamten mithilfe der Überwachungskamera, dass zwei Männer - Fahrer und Beifahrer - kurz vor dem Grenzübergang die Plätze getauscht haben. Das macht sie stutzig ... Am Flughafen Vancouver greifen die Zöllner einen Amerikaner auf, dessen Arbeitserlaubnis in Kanada abgelaufen ist - sein Gepäck deutet darauf hin, dass er dennoch zum Geldverdienen einreist. Im Postzentrum schlägt ein Drogensuchhund bei einem Paket nach Irland an.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited