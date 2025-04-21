Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Episode 1

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 21.04.2025
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 1: Episode 1

43 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Die Zoll- und Grenzschutzbeamten in Laredo haben trotz der Pandemie alle Hände voll zu tun. Heute ziehen sie einen Pick-up, der eine verdächtige Gefriertruhe geladen hat, aus dem Verkehr. Nach eingehender Untersuchung ist klar, dass es sich beim Inhalt um Fentanyl handelt. Fentanyl wurde erstmals in den 1960er Jahren als Schmerzmittel entwickelt, aber erst in jüngster Zeit wird es in großem Umfang sowohl als medizinische als auch als Freizeitdroge verwendet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
ProSieben MAXX
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Alle 2 Staffeln und Folgen