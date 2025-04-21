Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Episode 6

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 21.04.2025
Episode 6

Folge 6: Episode 6

44 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Man geht davon aus, dass einer von zehn Reisenden an der Grenze zwischen Texas und Mexiko illegale Ware jeglicher Art mit sich führt. Jeder Schmuggler nutzt ein Versteck, von dem er glaubt, dass es niemand sieht. In Laredo erregt ein leerer Bus, der nach Houston fährt, die Aufmerksamkeit der Beamten des Zoll- und Grenzschutzes. An der World Trade Bridge werden indes mit Fentanyl gefüllte Duftkerzen im Wert von etwa eineinhalb Millionen Dollar entdeckt.

