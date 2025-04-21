Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 2: Episode 2
43 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Die Zoll- und Grenzschutzbeamten an der Pharr International Bridge entdecken, dass die Kraftstofftanks eines Lastwagens mit flüssigem Meth gefüllt sind. Die Beamten müssen die Tanks abbauen und den Inhalt entfernen - ein sehr gefährlicher Job. Derweil wird in Laredo ein Mann beim Schmuggeln von Reptilien erwischt. Der Tierschmuggel ist lukrativ und in Mexiko werden exotische Haustiere von kriminellen Banden zunehmend als Statussymbole betrachtet.
