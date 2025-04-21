Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 4: Episode 4
44 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
In Brownsville, Texas, kontrollieren Beamte an der Grenze Autos, die aus Mexiko in die USA einreisen. Ein Fahrer ist mit zwei kleinen Kindern unterwegs, mit denen er nicht verwandt ist. Da jedes Jahr Hunderte von Kindern über die Grenze entführt werden, müssen die Beamten sicherstellen, dass man diesem Mann vertrauen kann. Ein Reisender wird beim Schmuggeln von Bargeld erwischt, denn es ist illegal, mehr als 10.000 Dollar einzuführen.
