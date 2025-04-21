Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Episode 5

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 5vom 21.04.2025
Episode 5

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 5: Episode 5

44 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

In Mexiko wird ein als vermisst gemeldeter Jugendlicher beim Versuch, in die USA einzureisen, aufgehalten. Um dem Jungen zu helfen, wollen die Beamten mehr über seine Situation herausfinden - doch der hat nicht die Absicht, zu kooperieren. Außerdem wird eine Mexikanerin, die in Amerika als Reinigungskraft arbeitet, beim Schmuggeln von Marihuana erwischt.

