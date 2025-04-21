Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 3: Episode 3
44 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Eine Frau wird verdächtigt, das Baby einer anderen Familie über die Grenze geschmuggelt zu haben. Keine Seltenheit, denn jedes Jahr werden Tausende von Kindern, die keine Staatsbürger sind, auf illegalem Wege über die Grenzen gebracht. Indes werden von den Zoll- und Grenzschutzbeamten etliche Paletten voller Karotten untersucht, in denen sich eine weiße Substanz befindet.
