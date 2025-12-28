Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Konflikt unter Geschwistern

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 1vom 04.01.2026
Konflikt unter Geschwistern

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 1: Konflikt unter Geschwistern

42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

An der mexikanischen Grenze stoppt Officer Sanchez einen Pickup mit Haushaltswaren. Vier große Kupferkessel kommen den Beamten verdächtig vor. Drei junge Männer machen einen spontanen Abstecher nach Kanada, der einen von ihnen teuer zu stehen kommt. Ein sechsfacher Vater wird mit Tramadol-Tabletten erwischt, die er als Nahrungsergänzungsmittel über die Grenze schmuggeln wollte. Und: Eine Handgreiflichkeit unter Geschwistern ruft den Zoll auf den Plan ...

