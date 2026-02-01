Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 5: Stinkwanzen-Salsa
42 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Ein Ehepaar aus Mexiko wird mit einem Sack voller Stinkwanzen entdeckt. Die Zollbeamten erfahren, dass man aus den Krabbeltierchen eine Salsa kochen kann, die in Teilen des Landes als Delikatesse gilt. In einem Tieflader wurde buchstäblich tiefgestapelt. Unter der Ladefläche entdecken Beamte ganze 60 Pakete mit Kokain. Und: Ein Mann, der zum Day Drinking in Mexiko war, erlebt auf der Rückreise eine unliebsame Überraschung.
