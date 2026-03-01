Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Delikatessen aus Mexiko

ProSieben MAXX Staffel 6 Folge 9 vom 15.03.2026
Delikatessen aus Mexiko

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 9: Delikatessen aus Mexiko

42 Min. Folge vom 15.03.2026 Ab 12

An der McAllen-Hidalgo International Bridge wird ein Autofahrer angehalten, der vorgibt, in Mexiko Süßigkeiten für eine Party gekauft zu haben. Doch die Beamten stoßen auf ganz andere Mitbringsel. Der Landwirtschaftsexperte Officer Houle untersucht Schiffscontainer auf einen möglichen Befall invasiver Spezies, die eine Gefahr für die amerikanische Landwirtschaft darstellen könnten. An der Camino Real International Bridge haben es die Beamten mit Delikatessen aus Mexiko zu tun.

