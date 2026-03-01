Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Brisante Ware für Tante Emma

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 8vom 08.03.2026
Brisante Ware für Tante Emma

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 8: Brisante Ware für Tante Emma

42 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Ein Verdächtiger wird an der Grenze zu Mexiko gestoppt. Der Mann gibt an, ein paar Strafzettel nicht bezahlt zu haben. Dann stellt sich heraus, dass er wegen Kindesmissbrauchs gesucht wird und flüchten wollte. Kupferkessel, die laut Aufschrift für Tante Emma bestimmt sind, haben ein auffallend hohes Gewicht. Schnell wird klar, dass in einem doppelten Boden schwarzes Heroin versteckt wurde.

