Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 4: Der Botox-Trip
42 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12
An der Eagle Pass International Bridge untersuchen Officer Guadarrama und sein Team aufgrund eines Hinweises einen roten Pick-up, mit dem offenbar Kokain geschmuggelt werden soll. An der Camino Real International Bridge werden vier Farmarbeiter aufgehalten, die angeblich Urlaub in Texas machen wollen. Doch eine Kühlbox auf der Ladefläche ihres Fahrzeugs erregt die Aufmerksamkeit der Beamten.
