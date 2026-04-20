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Brooklyn Nine-Nine

Mund-, hals- und hodenschmelzendes Fieber

NBCUniversalStaffel 3Folge 12vom 20.04.2026
Mund-, hals- und hodenschmelzendes Fieber

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 12: Mund-, hals- und hodenschmelzendes Fieber

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Um den einsamen Captain Holt auf andere Gedanken zu bringen, beschließt Jake, einen alten Fall mit ihm zu bearbeiten. Während der Untersuchung stecken sich die beiden jedoch mit Mumps an und müssen in Quarantäne. Neun Tage lang sitzen sie beieinander und versuchen, trotz Fieber und anderer schmerzhafter Symptome, den Fall zu lösen. Währenddessen hat Terry das Sagen über die 99. Einheit, was Hitchcock und Scully nicht ernst nehmen wollen.

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