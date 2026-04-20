Die ausgedörrte Hülse von Raymond HoltJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 4: Die ausgedörrte Hülse von Raymond Holt
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Zum Ärgernis des 99. Reviers entscheidet sich der Geier dazu, alle wichtigen Fälle an eine andere Einheit weiterzugeben. Jake findet trotzdem eine interessante Spur und ist überzeugt, dass sie zu einem Serienmörder führt. Gemeinsam mit Holt und Gina ermittelt er heimlich. Währenddessen müssen Amy und Rosa eine Party für den Geier vorbereiten, was ihnen ganz und gar nicht passt.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen