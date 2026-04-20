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Brooklyn Nine-Nine

Das ist eine Verantwortung der Stufe 1

NBCUniversalStaffel 3Folge 18vom 20.04.2026
Das ist eine Verantwortung der Stufe 1

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 18: Das ist eine Verantwortung der Stufe 1

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6

Captain Holt vermisst seinen Partner Kevin, weshalb ihm Jake und Amy unter die Arme greifen wollen. Zusammen mit Boyle, der unter kurzzeitigem Sehverlust leidet, will das Paar auf Holts Hund Cheddar aufpassen, während der Captain nach Paris fliegt. Es dauert aber nicht lange, bis der Vierbeiner entwischt und das pure Chaos ausbricht ...

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