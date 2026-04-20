Brooklyn Nine-Nine
Folge 14: Er ist böse
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Um seinen Geburtstag zu feiern macht Jake sich mit Amy auf zu seiner Mutter Karen. Die hat eine ganz besondere Überraschung: Sie ist wieder mit Jakes Vater Roger zusammen. Das gefällt dem Detective gar nicht - für ihn ist die Party damit ruiniert. Zur gleichen Zeit bekommen Boyle, Rosa und Terry eine neue Ausrüstung, die eine Kamera integriert hat. Es dauert nicht lange, bis diese bei einem Fall zum Einsatz kommt und - zu Boyles Unglück - mehr als nur die Tat filmt.
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