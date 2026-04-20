So was wie ein vaginaler GandalfJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 8: So was wie ein vaginaler Gandalf
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Ein Fall nimmt Terry derart ein, dass er Jake die wichtige Aufgabe überträgt, auf seine hochschwangere Frau Ava aufzupassen. Was sich leicht anhört, bringt den Detective jedoch schnell an seine Grenzen - denn auf dem Revier herrscht das völlige Chaos.
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