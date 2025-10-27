Grenzenlos durch OberfrankenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.10.2025: Grenzenlos durch Oberfranken
Folge vom 27.10.2025
Rollstuhlfahrer Andreas Pröve besucht Oberfranken im Norden Bayerns. In „Grenzenlos“ zeigt er, wie sich Barrieren und Grenzen überwinden lassen. Die Region begeistert mit Natur und malerischen Städten wie Bamberg, bekannt für Rauchbier und die Altstadt. Trotz gebirgiger Landschaft ist Barrierefreiheit in der Natur möglich und macht Naturgenuss für alle erlebbar. Andreas besucht Museen, ein Opernhaus und ein Theater unter freiem Himmel. Den Abschluss seiner Reise bildet ein Gleitschirmflug.