City Life: Zu Besuch bei Aktionskünstler Flatz
Folge vom 28.07.2025: City Life: Zu Besuch bei Aktionskünstler Flatz
26 Min.
In City Life besucht Kim den Rollstuhlfahrer und Aktionskünstler Flatz in München. Er spricht offen über seine Werke, sein Leben, seine Vergangenheit und sein Privatleben – ebenso über die Kunst selbst und gesellschaftliche Fragen. In der Pinakothek der Moderne zeigt eine Ausstellung seine Arbeit, in der besonders sein eigener Körper im Mittelpunkt steht. Zum Abschluss erlebt Kim Flatz live bei der Theateraufführung „Perlenrede“, in der Politik eine zentrale Rolle spielt.