Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
CHALLENGE

Stix in the City: Dachau barrierefrei erleben

Kabel EinsFolge vom 26.05.2025
Stix in the City: Dachau barrierefrei erleben

Stix in the City: Dachau barrierefrei erlebenJetzt kostenlos streamen

CHALLENGE

Folge vom 26.05.2025: Stix in the City: Dachau barrierefrei erleben

29 Min.Folge vom 26.05.2025

Für „Stix in the City“ erkundet Stix gemeinsam mit Tim von der abm Dachau und prüft ihre Barrierefreiheit. Im Schloss und im Gemäldemuseum berichtet die Leiterin von weiteren inklusiven Projekten. In der Gedenkstätte des Konzentrationslagers erfährt Stix mehr über die Lebensrealität der Gefangenen. Auch Natur spielt eine große Rolle – mit Alpakawanderung und dem Ziel, für jeden Einwohner einen Baum zu pflanzen. Ein eigenes Volksfest und ein Inklusionscafé mit Waffeln runden den Besuch ab.

Alle verfügbaren Folgen